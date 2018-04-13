Луганськ сьогодні: як прославити "ЛНР", увіковічити "падших" і не засміятися

Окуповані території Донбасу повільно, але, на жаль, впевнено повертаються в СРСР. Ні – навіть не в Радянський Союз, а у "совок", бо з історичного небуття лізуть назад найбридкіші елементи совєцького буття.

Днями так зване "Міністерство освіти і науки ЛНР" надіслало у навчальні заклади Луганська листи-вимоги про проведення заходів, у яких братимуть участь учні, студенти, викладачі, а також представники окупаційної влади. (Копія послання є у розпорядженні сайту "24".)

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У листах, окрім бюрократичних графіків і звітних форм-відписок, як головний документ фігурує така собі "Расшифровка векторов".

Під цією дивною назвою ховається перелік тем для заходів і пояснення, про що конкретно там треба говорити. Але! Коли читаєш цей "шедевр" епістолярного жанру, хочеться і сміятися, і плакати.

Писав його, скоріше за все, колишній працівник якогось відділу агітації і пропаганди часів СРСР. Про це свідчать купа помилок, стиль і "словоблудіє" автора. Тобто перед нами класична радянська "агітпропка" – тільки замість СРСР значиться "ЛНР", заміть секретаря ЦК – "глава республіки", замість загниваючого Заходу – Україна і так далі. Ну, а помилки – просто "по Фрейду". Наприклад, тема "Не забудем, не простим" – це "увековечивание памяти падших от рук украинских агрессоров". Так-так – саме "падших"…

Цікаво, що в деяких навчальних закладах окупованого міста розуміють всю абсурдність проведення подібних заходів. Так, у Луганському національному університеті ім. Даля, розсилаючи своїм викладачам завдання від "міністерства", в листі написали: "Товарищи, спешу "обрадовать" вас" – ось так, "обрадовать" в лапках. А потім: "Список векторов (по возможности не смеяться)". Але ж як тут не сміятися! І, повторюся, як не плакати…

Далі пропонуємо вашій увазі найяскравіші епізоди із "расшифровки векторов" (авторський стиль і помилки повністю збережені). Тільки не кажіть: навіщо поширювати це безумство?! Навпаки – ТАКЕ треба поширювати! Ну, по-перше, щоб в Україні знали, як зомбують жителів окупованих територій Донбасу. А, по-друге, хто зомбує – "дабы дурь оных была видна".

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"ВЕКТОРЫ"

Имидж Главы

В СМИ формируется позитивный образ Главы Республики, направленный на поддержку позитивных ожиданий населения. Освещение образа политического лидера соответствует происходящим в Республике событиям, причем в каждом событии рассматривается причастность к нему политического лидера. Помимо прочего не стоит оставлять без внимания личные качества Главы ЛНР, так как освещение личных характеристик интересно читающей аудитории и передать личностные характеристики можно более точными яркими литературными образами и сравнениями.

В целом стоит задача создания целостного образа, включающего набор представлений о политических взглядах, практике, личных качествах, которые в целом способны вызвать симпатии у населения.

Образ "хунты"

Украинская власть выступает в образе "хунты", пришедшей к власти преступным путем. Сама власть имеет склонность к агрессии, конфликтность, неосмотрительность, чрезмерную рискованность, эгоцентризм. В СМИ формируется образ украинских преступников, фашистов и нацистов. Рассказывается о преступлениях киевских силовиков, бездействии украинских властей и прочее.

"Не забудем, не простим"

Увековечивание памяти падших от рук украинских агрессоров. В этом векторе можно использовать памятные очерки о солдатах-ополченцах, погибших в результате обстрелов мирных жителей.

"На Украине хуже"

Проводятся параллели (сравнительный анализ) различных сфер жизни, где ЛНР является явно в выигрыше (более дешевая коммуналка, дешевый хлеб, бензин, курс доллара и прочее). Таким образом формируется образ того, что на Украине жизнь гораздо хуже, чем в ЛНР. При этом можно использовать антинародные законы и прочее.

Снятие социальной напряженности

Освещение деятельности Народного Совета ЛНР, концертов и различных культурно-массовых мероприятий. Таким образом, мы демонстрируем, что в Республике течет нормальная и мирная жизнь…"

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