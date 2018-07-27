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Луганська "Зоря" зіграє проти португальської "Браги" матч Ліги Європи: дата та час поєдинку

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"Зоря" зіграє з "Брагою" матч Ліги Європи 9 серпня у Запоріжжі
"Зоря" зіграє з "Брагою" матч Ліги Європи 9 серпня у Запоріжжі

Вже невдовзі луганська "Зоря" зіграє у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Суперником українського клубу буде португальська "Брага".

Перший поєдинок команди зіграють у Запоріжжі на "Славутич Арені" 9 серпня. Початок матчу о 21:30 годині. Про початок продажу квитків на цей матч буде відомо згодом.

Читайте також: Нам випав найскладніший суперник, – представник португальської "Браги" про "Зорю"

Матч-відповідь відбудеться 16 серпня.

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Теги: Ліга Європи Новини Запоріжжя Новини спорту Зоря
Джерело: 24 Канал
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