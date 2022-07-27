У Луганську сталося 8 зґвалтувань із вбивством: свідки вказують на чоловіка у російській формі

Території Луганська тимчасово перебувають під окупацією російського ворога. Солдати ворожої армії вже показали свою сутність.

У Луганську сталося 8 зґвалтувань із вбивством

Неодноразово підтверджувалися факти зґвалтувань жінок, дітей та пенсіонерів, в тих місцях, де "правили" окупанти. Розвідка 24 каналу повідомляє, що жителів Луганська, на жаль, також не оминули такі випадки.

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Згідно з інформацією, в Луганську за 2 тижні сталося 12 зґвалтувань. 8 з них – із вбивством.

Свідки вказують на чоловіка у російській формі. Наразі "Народна поліція" шукає злочинця або групу осіб, які скоїли ці злочини. Втім, місцева "влада" сказала "слідчим" особливо не намагатися спіймати, бо нібито свої.

Водночас сподіваються, що ґвалтівник поїде через ротацію, й надалі подібних інцидентів не буде.

Суд розглядає першу справу про зґвалтування під час війни

У Солом'янському районному суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі російського військового Михайла Романова. Прокуратура звинувачує окупанта у порушенні звичаїв війни.

Росіянин застрелив мешканця села Богданівка та тричі зґвалтував дружину вбитого. Наразі Романова судять заочно. Чи живий він – достеменно невідомо.

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