Лука Модріч отримав ще одну нагороду найкращого футболіста світу

Півзахисник мадридського "Реала" Лука Модріч визнаний найкращим футболістом року за версією Goal.com.

33-річний хорват перервав гегемонію Кріштіану Роналду й Ліонеля Мессі, які незмінно здобували цей приз із 2011 року.

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Торішній переможець, Кріштіану Роналду, цього разу посів друге місце, а трійку призерів замкнув нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах. Четвертим фінішував форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, а Мессі посів лише п’яту сходинку.

Окрім цього, Модріча було визнано найкращим гравцем ЧС-2018 і найкращим футболістом минулого сезону за версією ФІФА. За інформацією журналіста RFI Еріка Мамрюта, саме Лука лідирує в голосуванні на "Золотий м'яч-2018".

У нинішньому сезоні Модріч зіграв за "Реал" 16 матчів і віддав 3 результативні передачі.

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