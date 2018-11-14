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      Лука Модріч отримав ще одну нагороду найкращого футболіста світу

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      Лука Модріч – найкращий футболіст року за версією Goal.com
      Лука Модріч – найкращий футболіст року за версією Goal.com

      Півзахисник мадридського "Реала" Лука Модріч визнаний найкращим футболістом року за версією Goal.com.

      33-річний хорват перервав гегемонію Кріштіану Роналду й Ліонеля Мессі, які незмінно здобували цей приз із 2011 року.

      Читайте також: Стали відомі всі претенденти на "Золотий м'яч" 2018 року: імена

      Торішній переможець, Кріштіану Роналду, цього разу посів друге місце, а трійку призерів замкнув нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах. Четвертим фінішував форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, а Мессі посів лише п’яту сходинку.

      Окрім цього, Модріча було визнано найкращим гравцем ЧС-2018 і найкращим футболістом минулого сезону за версією ФІФА. За інформацією журналіста RFI Еріка Мамрюта, саме Лука лідирує в голосуванні на "Золотий м'яч-2018".

      У нинішньому сезоні Модріч зіграв за "Реал" 16 матчів і віддав 3 результативні передачі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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