Лука Модріч відмовився продовжувати контракт з "Реалом"

Зірковий півзахисник "Реала" Лука Модріч відхилив пропозицію клубу щодо продовження контракту.

Як повідомляє AS, мадридський клуб зробив пропозицію хорвату продовжити контракт, але Модріча не влаштували фінансові умови і він відповів відмовою.

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Втім, керівники "вершкових" навіть не думають опускати руки – найближчим часом вони повернуться в переговорний процес з більш щедрою пропозицією.

Нагадаємо, Модріч в 2018-му виграв Лігу чемпіонів з "Реалом" і дійшов до фіналу чемпіонату світу в складі "шашкових". Саме Лука отримав "Золотий м'яч", перервавши гегемонію Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.

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