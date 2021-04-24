Новий спектакль від диктаторів: Лукашенко остаточно вирішив здати Білорусь Москві

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко якийсь час намагався догодити і Європі, і Росії. Але наразі він вирішив остаточно стати на сторону Володимира Путіна.

Все чаще в Минске говорят об углубленной интеграции с восточным агрессивным соседом. Все смелее обсуждают создание новых баз для российский военных, все громче ругают Европу.

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При этом у самого Лукашенко определенно есть очень много общего с одним довольно известным европейским политиком. Звали этого политика Видкун Квислинг и был он главой норвежского правительства с 1940 по 1945 годы. То есть, в то самое время, когда Норвегия находилась под нацистской оккупацией.

Формально вроде как норвежский политик, Квислинг на самом деле ничего не делал без полученной от оккупантов команды и все свои инициативы согласовывал с иностранным фюрером или присланными им кураторами.



Відкунд Віслінг / Фото з Національного архіву Норвегії

Квислинг был примерным, эталонным обожателем оккупантов, он:

называл их защитниками цивилизации;

обвинял Лондон и Париж в развязывании Второй мировой войны;

жестоко преследовал оппозицию;

отправлял норвежских евреев в немецкие концлагеря;

и, вот почти уверен в этом – наверняка хоть раз да назвал Гитлера "старшим братом", так же, как Лукашенко называет Путина.

В самых разных европейских языках фамилия Квислинг стала именем нарицательным. Так называют самых отъявленных и бессовестных предателей. А у англичан, например, квислинг – это сразу и существительное, и глагол.

Как существительное слово это используется для описания человека или группы людей, способных на самые подлые поступки, даже на предательство своего народа, ради собственных шкурных интересов.

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А как глагол "квислинг" применяется для обозначения процесса совершения этих подлых поступков. И наблюдательный англичанин вполне мог бы сказать, что Лукашенко прямо сейчас квинслит, то есть продает в обмен на путинские цацки – родную Беларусь.

Лукашенко продает Беларусь

Никакого реального ресурса для самостоятельного удержания власти – ни экономического, ни силового – у Лукашенко нет. Бюджет Беларуси он наполняет за счет перепродажи на Запад российских углеводородов, а в собственных силовиках столь не уверен, что выбил из Путина официальное обещание послать в Беларусь российский экспедиционно-карательный корпус в случае, если оппозиция прижмет узурпатора к стенке.

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Сейчас белорусский квислинг и его кремлевский покровитель разыгрывают новую сцену своего опостылевшего спектакля. Оба они и вся их информационная обслуга разгоняют крайне сомнительную историю о якобы готовящемся покушении на Лукашенко и его великовозрастных сыновей.

Людям рассказывают о коварных белорусских оппозиционерах, сотрудниках западных спецслужб и об украинских националистах – ну, куда уж без них в кремлевских страшилках – хотевших затащить Лукашенко в погреб и устроить, пока он там сидит, военный переворот в Беларуси.



Лукашенко и Путин разыгрывают новую сцену спектакля / Фото "РИА новости"

Цель всех этих агиток – убедить белорусский народ в том, что беспринципный кровожадный Запад не остановится ни перед чем, лишь бы заполучить себе Беларусь. И у Лукашенко, и Путина есть множество общих черт, но главная из них – оба они полностью идентифицируют захваченные ими страны с самими собою.

Лукашенко не может представить себе Беларусь без себя во главе, для Путина Россия, управляемая кем-то еще, – невообразимый кошмар. И они всерьез считают, что и остальные воспринимают мир также.

Вот, как древние правители, ничего не знавшие об устройстве вселенной, мнили себя центром этой самой вселенной и даже верили в то, что солнце по утрам восходит, в первую очередь, для них.

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В похожие, ими же самими выдуманные сказки о собственном величии верят и нынешний квислинг с фюрером. Лукашенко всерьез продает белорусам фантастическую историю о собственном несостоявшемся похищении как рассказ о покушении на всю страну.

Путин, активно в этой продаже участвующий, занимается ровно тем же самым: приравнивает государство к самому себе. Им просто не дано понять, что даже поверивший в бредни про заговор человек, не будет рассматривать покушение на Лукашенко как покушение на всю страну.



Лукашенко и Путин / Фото "Газета"

И что на самом деле кое-как, буквально из желудей и спичек слепленная легитимность белорусского квислинга и его российского патрона только проиграет от нелепых попыток изобразить себя жертвами иностранных заговорщиков.

Но они этого не видят, они слишком недалекие и отсталые для нормального существования в современном мире. Эти двое со своими пещерными взглядами на геополитику, своим шовинизмом, сексизмом и страстью к бессмысленным тратам на позолоченные ершики для унитаза и аквадискотеки сейчас, в XXI веке, выглядят как древние, чудом выжившие трилобиты, ковыляющие по дну давно высохшего первобытного моря.

Разобщенные, давно уже плохо взаимодействующие друг с другом клетки их примитивных мозгов рисуют им чудесные миражи всенародного обожания и бесконечных славных триумфов.

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Но на деле их век давно уже клонится к закату и в средней, а тем более, в дальней исторической перспективе их точно не ждет ничего хорошего.