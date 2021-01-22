Лукашенко поспівчував українцям через пожежу у Харкові
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на пожежу у харківському будинку престарілих. Політик висловив співчуття.
У Білорусі на трагедію відреагували з почуттям печалі. Про це заявили у пресслужбі Лукашенка, повідомляє "Белта".
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Від імені білоруського народу і себе особисто шлю щирі слова співчуття і підтримки всьому українського народу, рідним і близьким загиблих,
– сказав Лукашенко.
Крім того, політик побажав одужання постраждалим.
Пожежа у харківському пансіонаті: що відомо
- Будинок престарілих, розташований на вулиці Нижня Гиївська, загорівся 21 січня. Спалахнув 2 поверх.
- У будівлі перебували 33 людини. На жаль, 15 з них не вдалось врятувати, ще 11 осіб постраждали.
- За попередньою причиною, пожежа сталась через необережне поводження з електрообігрівачами.
- Установа працювала незаконно, тому на власників відкрили кримінальні справи. Власника, орендаря та його дружину, а також адміністратор будинку вже затримали.
- До речі, під час пожежі мешканці будинку могли бути без нагляду.
- Президент Володимир Зеленський оголосив 23 січня загальнонаціональним трауром через трагедію.
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