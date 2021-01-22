Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на пожежу у харківському будинку престарілих. Політик висловив співчуття.

У Білорусі на трагедію відреагували з почуттям печалі. Про це заявили у пресслужбі Лукашенка, повідомляє "Белта".

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Від імені білоруського народу і себе особисто шлю щирі слова співчуття і підтримки всьому українського народу, рідним і близьким загиблих,

– сказав Лукашенко.

Крім того, політик побажав одужання постраждалим.

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