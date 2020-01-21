14:53
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви
      Вєсті.UA
      19:36, 20 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Лукашенко хоче знизити імпорт нафти з Росії, а з України та країн Балтії – збільшити

      92 Читать новость на русском
      Білорусь шукає альтернативу імпорту нафти / dw.com

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що планує зменшити імпорт нафти з Росії до 40% від потреб республіки. Решту ж хочуть завозити з країн Балтії та України – по 30%.

      Про пошуки Білоруссю альтернативних джерел імпорту нафти повідомляє БелТА.

      Зверніть увагу: Все горло деремо, – Лукашенко обурився цінами на російський газ

      Наразі країна не має нобхідної альтернативи російській нафті. Але влада намагається диверсифікувати імпорт.

      Білорусь буде намагатися постачати з російського ринку до 30-40% від потреб республіки. 30% ми повинні завозити з країн Балтії й ще 30% через Україну – перевірений вже шлях,
      – зазначив Лукашенко.

      За його словами, можливо, постачати нафту у Білорусь буде Казахстан. Звичайно, якщо отримає дозвіл від Росії.

      Важливо! Раніше стало відомо, що "Білоруська нафтова компанія" в січні купить партію норвезької нафти із родовища Johan Sverdrup.

      Що відомо про суперечки Білорусі та Росії щодо нафти

      • Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони ніяк не могли дійти згоди.
      • Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Білоруський лідер обурився пропозицією Росії купувати нафту за цінами, вищими від світових.
      • Згодом Білорусь почала пошук альтернативних джерел постачання нафти, розглядали, зокрема й Україну.
      • Раніше представник антимонопольного відомства Білорусі сказав, що країни провалили переговори про транзит нафти й нафтопродуктів до Європи.
      Огляд смартфона OPPO A5 2020: потужна камера та рекордна автономність
      сьогодні
      4352
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Нафта Новини Казахстану
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:02 30 років "Живому ланцюгу єдності": як це було – фото
      Анна Запотоцька 347
      сьогодні , 12:06 Министерство образования сокращает вузы: с чем можна поздравить Новосад?
      Сергій Фурса 2786
      20 січня , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      3025
      20 січня , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      761
      сьогодні , 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
      Юлія Девда 1120
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук