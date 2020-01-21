Лукашенко хоче знизити імпорт нафти з Росії, а з України та країн Балтії – збільшити
Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що планує зменшити імпорт нафти з Росії до 40% від потреб республіки. Решту ж хочуть завозити з країн Балтії та України – по 30%.
Про пошуки Білоруссю альтернативних джерел імпорту нафти повідомляє БелТА.
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Наразі країна не має нобхідної альтернативи російській нафті. Але влада намагається диверсифікувати імпорт.
Білорусь буде намагатися постачати з російського ринку до 30-40% від потреб республіки. 30% ми повинні завозити з країн Балтії й ще 30% через Україну – перевірений вже шлях,
– зазначив Лукашенко.
За його словами, можливо, постачати нафту у Білорусь буде Казахстан. Звичайно, якщо отримає дозвіл від Росії.
Важливо! Раніше стало відомо, що "Білоруська нафтова компанія" в січні купить партію норвезької нафти із родовища Johan Sverdrup.
Що відомо про суперечки Білорусі та Росії щодо нафти
- Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони ніяк не могли дійти згоди.
- Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Білоруський лідер обурився пропозицією Росії купувати нафту за цінами, вищими від світових.
- Згодом Білорусь почала пошук альтернативних джерел постачання нафти, розглядали, зокрема й Україну.
- Раніше представник антимонопольного відомства Білорусі сказав, що країни провалили переговори про транзит нафти й нафтопродуктів до Європи.