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      Лукашенко вимагає від Росії компенсувати мільйонні збитки через нафту

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      Лукашенко зажадав від Москви компенсації за забруднену нафту
      Лукашенко зажадав від Москви компенсації за забруднену нафту / ТАСС

      Росія повинна компенсувати мільйонні втрати Білорусі через надходження забрудненої нафти. Із Володимиром Путіним Олександр Лукашенко ще не говорив, однак сподівається, що той все розуміє.

      Точну суму збитків Білорусь назве трохи пізніше – після ревізії нафтопереробних заводів, заявив лідер країни Олександр Лукашенко, пише Белта.

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      Однак лідер країни наголошує, що сума – величезна. Постраждав нафтопровід, обладнання там та на нафтопереробних заводах. Лукашенко каже, що через це Білорусь тратила сотні мільйонів доларів.

      Розхлябаність і розхитаність на території Росії, а це тисячі кілометрів. І величезна труба була забруднена отруйною нафтою,
      – заявив він.

      Лукашенко пояснив, що питання конкретної суми і механізму компенсації від поставки неякісної російської нафти з президентом Росії не обговорювалося. Проте, за його словами, Володимир Путін в публічних виступах визнавав наявність шкоди.

      "Він розуміє, що треба збиток компенсувати. Він сам сказав, що це величезні втрати для Росії, іміджеві втрати. А в центрі цього збитку лежить Білорусь. Ми найбільше втратили від цього. Він публічно визнав, що це величезний збиток.", – упевнений президент Білорусі. 

      Білоруський лідер зазначає, що росіяни не повинні це оскаржувати і країни "розберуться, хто кому що винен".

      Чому виник скандал із російською нафтою?Погіршення якості російської нафти марки Urals на ділянці магістрального нафтопроводу "Дружба" у Білорусі помітили ще 19 квітня. У ній виявили вміст хлорорганічних сполук, які у сто разів перевищують допустиму норму. Ці сполуки можуть зіпсувати теплообмінне обладнання і каталізаторні системи нафтопроводу, а також дуже швидко зіпсувати обладнання на нафтопереробних заводах. Транзит нафти 25 квітня припинили Польща і Україна. Відновили транзит територією України 11 травня. 

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      Теги: Новини політики Нафта Олександр Лукашенко Новини Росії Новини Білорусі Володимир Путін
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