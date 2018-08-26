Лукашенко виступив із претензіями на адресу Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на російську владу, звинувативши її в порушенні двосторонніх домовленостей у нафтогазовій сфері. Зокрема, за словами Лукашенка, його країна недоотримує митні виплати від реекспорту російської нафти.

Свою заяву Лукашенко зробив в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1".

Так, білоруський лідер зазначив, що в квітні 2017 року з Росією обговорювалася ціна на газ і саме тоді сторони домовилися про зарахування до бюджету.

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Ми знайшли з Путіним вихід, підключивши нафту – так звана перетаможка, коли 6 мільйонів тонн російської нафти ми могли продавати, а митні збори зараховувалися б у наш бюджет,

– розповів Лукашенко.

За його словами, на момент домовленостей нафта коштувала близько 40-50 доларів за барель.

"А потім нафта "підскочила". І нам у бюджет потрапило трохи більше грошей, ніж розраховували тоді російські експерти і уряд. Але якби ціна впала, ми б отримали тоді взагалі лише половину", – зазначив президент Білорусі.

Він також наголосив, що відразу після цього нарахування до бюджету Білорусі припинилися.

Хтось із так званих розумних лібералів у Міністерстві фінансів Росії побачив, що білоруси занадто багато отримали і збіднів російський бюджет. Але у нас підписані домовленості. І росіяни припинили перераховувати частину коштів, порушуючи домовленості,

– пояснив Лукашенко суть свого обурення.

До слова, нещодавно Олександр Лукашенко оновив керівництво уряду Білорусі.