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      Лукашенко закрив кордон між Білоруссю та Україною через "потік зброї": реакція ДПСУ

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      Білорусь "наглухо" закрила кордон з Україною
      Білорусь "наглухо" закрила кордон з Україною / Ілюстративне фото

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що закрив "наглухо" кордон з Україною через величезний "потік зброї". Водночас, Держприкордонслужба України навпаки фіксує зменшення кількості спроб незаконного переміщення зброї на кордоні.

      Лукашенко на міжнародній конференції з боротьби із тероризмом у Мінську розповів, що закрив кордон через наплив українських громадян, яких "було важко перемолоти", пише БЕЛТА.

      Важливо: Лукашенко назвав Україну "спільною бідою" Білорусі і ЄС

      Зі своїми братами, близькими людьми, повністю закрили кордон (з Україною, – 24 канал). Наглухо. Ще більше, ніж з Північноатлантичним блоком, який для нас з давніх часів нібито здавався ворогом номер один. А сьогодні зі своїми людьми закрили кордон наглухо, тому що хлинув потік зброї. А там, де зброя у звичайних людей, особливо у націоналістично налаштованих, – чекай тероризму,
      – сказав Лукашенко.

      Попри це, він назвав Білорусь спокійною країною. До того ж, Лукашенко додав, що приймав українців із задоволенням і це було "маленькими кроками" у напрямку нормалізації ситуації на Донбасі, де триває війна.

      Державна прикордонна служба України вже відреагувала на таку заяву. Прикордонники відзначили, що фіксують зменшення кількості спроб незаконного переміщення зброї на кордоні України з Білоруссю.

      "Усього з початку 2019 року на кордоні з Білоруссю прикордонники виявили майже 38 одиниць зброї. Це на понад 40% менше ніж за аналогічний період минулого року. При цьому 20 одиниць виявленої зброї намагалися провезти саме в Україну", – розповіли в ДПСУ.

      Серед виявленої зброї – 1 вогнепальна, а решта – мисливська, газова, пневматична, холодна та електрошокова.

       

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      Теги: Новини України Держприкордонслужба Зброя Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини політики
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