Лукашенко започаткував боротьбу з пияцтвом в уряді Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів кадрові перестановки в уряді і пообіцяв нові звільнення через пияцтво у вищому керівництві країни.

Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

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Публічно хочу сказати про неприпустимість пияцтва. Мені соромно було про це говорити, але багато керівників, яких я відправив недавно, за комір закладали пристойно,

– заявив він.

Він зазначив, що одним з тих, хто був звільнений за пияцтво, був міністр енергетики Білорусі, який "напившись, не приходив на роботу". Лукашенко також закликав керівників знати міру під час вживання спиртного, в іншому випадку – пригрозив позбавленням посад.

"Що стосується п'янки, ви повинні знати свою міру, ви повинні знати, з ким, де і скільки, як в народі кажуть. Якщо ви це почуття втрачаєте - ви не керівник. І ось з цієї причини нам доведеться з деякими найближчим часом розлучитися. Вони не розуміють, де вони працюють", – наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко вимагав внести йому пропозиції щодо замін в керівництві уряду республіки через "пофігістичне ставлення" до його доручень.