18:00
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Лукашенко започаткував боротьбу з пияцтвом в уряді Білорусі

172 Читать новость на русском
Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко / belprauda.org

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів кадрові перестановки в уряді і пообіцяв нові звільнення через пияцтво у вищому керівництві країни.

Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

Читайте також: Лукашенко змінив керівництво уряду Білорусі

Публічно хочу сказати про неприпустимість пияцтва. Мені соромно було про це говорити, але багато керівників, яких я відправив недавно, за комір закладали пристойно,
– заявив він.

Він зазначив, що одним з тих, хто був звільнений за пияцтво, був міністр енергетики Білорусі, який "напившись, не приходив на роботу". Лукашенко також закликав керівників знати міру під час вживання спиртного, в іншому випадку – пригрозив позбавленням посад.

"Що стосується п'янки, ви повинні знати свою міру, ви повинні знати, з ким, де і скільки, як в народі кажуть. Якщо ви це почуття втрачаєте - ви не керівник. І ось з цієї причини нам доведеться з деякими найближчим часом розлучитися. Вони не розуміють, де вони працюють", – наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко вимагав внести йому пропозиції щодо замін в керівництві уряду республіки через "пофігістичне ставлення" до його доручень.

Теги: Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко Алкоголь
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
сьогодні, 18:00 Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
Крістіна Бердинських
Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
сьогодні, 17:01 Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
Блог Соцмережі
Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
сьогодні, 16:15 Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
Яніна Ткачук 9390
Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
сьогодні, 16:01 Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
сьогодні, 14:49 Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Ірина Лаб'як
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку: є жертви
 29 серпня , 11:44
Росія почала військові навчання у Придністров’ї
 4 грудня 2017 , 22:02
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук