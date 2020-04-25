Лукашенко заявив, що коронавірус на вибори президента не вплине: все за графіком
Олександр Лукашенко повідомив, що вибори президента в Білорусі не переноситимуть. Попри епідемію коронавірусу вони відбудуться відповідно до конституційних термінів, тобто не пізніше, ніж 30 серпня.
Про те, що поширення коронавірусної інфекції не вплине на проведення президентських виборів у Білорусі заявив її чинний лідер Лукашенко, пише БелТА.
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Щодо майбутніх президентських виборів. Тут можна однозначно сказати, що ми їх будемо проводити за Конституцією, як я та обіцяв,
– зазначив Лукашенко.
Згідно зі законодавством, чергові вибори президента повинні відбутися не пізніше, ніж 30 серпня 2020 року.
Лукашенко також додав, що свою передвиборчу програму викладе в посланні білоруському парламенту та народу. Однак традиційні терміни його подання дещо змістилися через пандемію коронавірусу та глобальні невизначеності в політиці й економіці.
"Один з варіантів – поєднати його (послання – 24 канал) з передвиборчою програмою нинішнього президента, тим самим розширивши та зробивши більш стратегічним", – додав лідер Білорусі. Лукашенко наголосив, що це одна з ідеї, згодом можуть з’явитися й інші.
Коронавірус у Білорусі: основне
- Станом на 25 квітня у країні зафіксували 9 тисяч 590 випадків зараження COVID-19. Одужати вдалося 1 тисячі 573 людям, померли – 67.
- Відповідно до даних БЕЛСАТ, офіційні цифри міністерства охорони здоров’я відрізняються від реальних мінімум в чотири рази.
- Уряд Білорусі продовжує нехтувати епідемією коронавірусу.
- Президент Олександр Лукашенко називає недугу "коронапсихозом". Радить їсти масло зі сметани та частіше бувати на свіжому повітрі. Політик вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом.