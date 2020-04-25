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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Лукашенко заявив, що коронавірус на вибори президента не вплине: все за графіком

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      Президентські вибори в Білорусі не пізніше, ніж 30 серпня, – Лукашенко
      Президентські вибори в Білорусі не пізніше, ніж 30 серпня, – Лукашенко / file.liga.net

      Олександр Лукашенко повідомив, що вибори президента в Білорусі не переноситимуть. Попри епідемію коронавірусу вони відбудуться відповідно до конституційних термінів, тобто не пізніше, ніж 30 серпня.

      Про те, що поширення коронавірусної інфекції не вплине на проведення президентських виборів у Білорусі заявив її чинний лідер Лукашенко, пише БелТА.

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      Щодо майбутніх президентських виборів. Тут можна однозначно сказати, що ми їх будемо проводити за Конституцією, як я та обіцяв,
      – зазначив Лукашенко.

      Згідно зі законодавством, чергові вибори президента повинні відбутися не пізніше, ніж 30 серпня 2020 року.

      Лукашенко також додав, що свою передвиборчу програму викладе в посланні білоруському парламенту та народу. Однак традиційні терміни його подання дещо змістилися через пандемію коронавірусу та глобальні невизначеності в політиці й економіці.

      "Один з варіантів – поєднати його (послання – 24 канал) з передвиборчою програмою нинішнього президента, тим самим розширивши та зробивши більш стратегічним", – додав лідер Білорусі. Лукашенко наголосив, що це одна з ідеї, згодом можуть з’явитися й інші.

      Коронавірус у Білорусі: основне

      • Станом на 25 квітня у країні зафіксували 9 тисяч 590 випадків зараження COVID-19. Одужати вдалося 1 тисячі 573 людям, померли – 67.
      • Відповідно до даних БЕЛСАТ, офіційні цифри міністерства охорони здоров’я відрізняються від реальних мінімум в чотири рази.
      • Уряд Білорусі продовжує нехтувати епідемією коронавірусу.
      • Президент Олександр Лукашенко називає недугу "коронапсихозом". Радить їсти масло зі сметани та частіше бувати на свіжому повітрі. Політик вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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