"Лукойл" програв справу про завищення цін на авіаційне паливо в Україні

5 червня 2018 року Верховний суд України остаточно підтвердив законність накладення Антимонопольним комітетом України штрафу на ТОВ "Лукойл Авіейшен Україна" (наразі ТОВ "АМІК Авіейшен Україна") в розмірі 18,7 мільйонів гривень.

Про це повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України.

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За даними відомства, ТОВ "Лукойл Авіейшен Україна" встановлювала завищені ціни на заправку літаків в аеропортах Харкова та Одеси, в той же час надаючи знижки одному з покупців в аеропорту Одеси.

Додамо, що Антимонопольним комітетом України визнало дії ТОВ "Лукойл Авіейшен Україна" зловживання монопольним становищем.