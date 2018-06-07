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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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"Лукойл" програв справу про завищення цін на авіаційне паливо в Україні

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Лукойл остаточно програв справу щодо завищення цін на авіаційне паливо
Лукойл остаточно програв справу щодо завищення цін на авіаційне паливо / informator.news

5 червня 2018 року Верховний суд України остаточно підтвердив законність накладення Антимонопольним комітетом України штрафу на ТОВ "Лукойл Авіейшен Україна" (наразі ТОВ "АМІК Авіейшен Україна") в розмірі 18,7 мільйонів гривень.

Про це повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України.

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За даними відомства, ТОВ "Лукойл Авіейшен Україна" встановлювала завищені ціни на заправку літаків в аеропортах Харкова та Одеси, в той же час надаючи знижки одному з покупців в аеропорту Одеси.

Додамо, що Антимонопольним комітетом України визнало дії ТОВ "Лукойл Авіейшен Україна" зловживання монопольним становищем.

Теги: Новини України Нафта Пальне авіація
Джерело: 24 Канал
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