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      Лунін феєрично вивів "Леганес" в 1/8 Кубка Іспанії: відбив пенальті та не пропустив

      29 Читать новость на русском
      Андрій Лунін
      Андрій Лунін / twitter.com/cdleganes

      Український воротар "Леганесу" Андрій Лунін допоміг своїй команді обіграти "Райо Вальєкано" і пробитися до 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

      Райо Вальєкано – Леганес 0:1
      Гол: Веласкес, 17 (авт.)
      Незабитий пенальті: Бебе, 33

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      На 35-й хвилині зустрічі, коли рахунок був вже 1:0 на користь гостей, суддя призначив 11-метровий штрафний удар, до точки підійшов екс-гравець “Манчестер Юнайтед” Бебе. Він пробив по центру, Лунін не став стрибати в якийсь з кутів та впевнено відбив удар.

      Надалі Лунін зробив ще чотири воротарські порятунки, включаючи момент на 90+1 хвилині. Якби суперник забив хоча б один м'яч, то "Леганес" не вийшов до чвертьфіналу, оскільки перший матч на його полі завершився з рахунком 2:2.

      Варто зазначити, що авторитетне видання Marca опублікувало звіт про матч із заголовком: "Герой Лунін: великий матч українського воротаря в Вальєкасі".

      Нагадаємо, Лунін дебютував за "Леганес" в матчі Кубка Іспанії, тоді український воротар пропустив 2 м'ячі від "Райо Вальєкано".

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      Теги: Андрій Лунін Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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