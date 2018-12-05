Лунін феєрично вивів "Леганес" в 1/8 Кубка Іспанії: відбив пенальті та не пропустив

Український воротар "Леганесу" Андрій Лунін допоміг своїй команді обіграти "Райо Вальєкано" і пробитися до 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Райо Вальєкано – Леганес 0:1

Гол: Веласкес, 17 (авт.)

Незабитий пенальті: Бебе, 33

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На 35-й хвилині зустрічі, коли рахунок був вже 1:0 на користь гостей, суддя призначив 11-метровий штрафний удар, до точки підійшов екс-гравець “Манчестер Юнайтед” Бебе. Він пробив по центру, Лунін не став стрибати в якийсь з кутів та впевнено відбив удар.

Надалі Лунін зробив ще чотири воротарські порятунки, включаючи момент на 90+1 хвилині. Якби суперник забив хоча б один м'яч, то "Леганес" не вийшов до чвертьфіналу, оскільки перший матч на його полі завершився з рахунком 2:2.

Варто зазначити, що авторитетне видання Marca опублікувало звіт про матч із заголовком: "Герой Лунін: великий матч українського воротаря в Вальєкасі".

Нагадаємо, Лунін дебютував за "Леганес" в матчі Кубка Іспанії, тоді український воротар пропустив 2 м'ячі від "Райо Вальєкано".

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