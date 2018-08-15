Лунін може стати четвертим українцем, який вигравав Суперкубок УЄФА

15 серпня в естонському Таллінні "Реал" Андрія Луніна зустрінеться із земляками з "Атлетико" в матчі за Суперкубок УЄФА.

За 42 розіграші українці залишили в Суперкубку УЄФА яскравий слід, пише Федерація футболу України.

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Перш за все варто зауважити, що київське "Динамо" двічі боролося за почесний приз. У 1975-му команда Валерія Лобановського за сумою двох зустрічей здолала німецьку "Баварію" (1:0, 2:0). У 1986-му динамівці під керівництвом Валерія Васильовича, на жаль, поступилися румунській «Стяуа» (0:1).

За часів незалежності України володарями Суперкубка УЄФА ставали троє наших співвітчизників. У 1995-му Андрій Демченко у складі голландського "Аякса" виграв приз у протистоянні з іспанською "Сарагосою" (1:1, 4:0). Наш півзахисник взяв участь у другому матчі, вийшовши на заміну на 71-й хвилині замість Патріка Клюйверта.

У 2003 році влучний удар Андрія Шеченка, який відіграв до 76-ї хвилини, приніс італійському "Мілану" перемогу в Суперкубку УЄФА над португальським "Порту" Жозе Моуріньо (1:0). А у 2008-му Анатолій Тимощук в якості капітана команди досягнув успіху із "Зенітом" у грі проти англійського "Манчестер Юнайтед" (2:1).

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Навіть якщо Андрій Лунін не зіграє, але "Реал" переможе, українець офіційно стане володарем трофею. Адже цього року вперше в історії не буде ліміту на кількість запасних. Наставник "Реалу" Хулен Лопетегі взяв на матч 29 гравців. Знайшлося місце в обоймі тренера й голкіперу збірної України.

Нагадаємо, що Андрій Лунін вже виграв перший трофей у новому клубі. "Реал" виграв Кубок Сантьяго Бернабеу, обігравши у фіналі "Мілан".

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