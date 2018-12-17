Лунін попри заборону може зіграти за "Леганес" у матчі проти "Реалу"

"Реал" може дозволити голкіперу збірної України Андрію Луніну зіграти в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Андрій Лунін може вийти на поле у зустрічі "Леганеса" з "Реалом" в 1/8 фіналу Кубка Іспанії, повідомляє авторитетне видання AS.

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Причина такого рішення – недостатня ігрова практика футболіста, якого, за деякою інформацією, в Мадриді розглядають в якості другого воротаря першої команди на наступний сезон.

Зазначимо, що за умовами орендного контракту з "Леганесом" Лунін не має права грати проти свого клубу "Реал".

Нагадаємо, у нинішньому сезоні 19-річний футболіст провів у складі "Леганесу" в чемпіонаті Іспанії два матчі, в яких не пропустив жодного м'яча. Також Андрій Лунін вийшов в стартовому складі на матч 1/16 Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано" і відзначився відбитим пенальті. Команда українського голкіпера вийшла в наступний раунд турніру, здобувши мінімальну перемогу, 1:0.

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