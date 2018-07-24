Лунін потрапив на обкладинку авторитетного іспанського видання: фото

Новачок мадридського "Реалу" Андрій Лунін виявився на обкладинці головної іспанської спортивної газети Marca.

24 липня Андрій Лунін офіційно був представлений гравцем "Реала" та став центральною фігурою у випуску газети Marca. 19-річний українець потрапив на першу шпальту видання, де пишуть, що він позмагається за місце у воротах мадридців з 4 конкурентами.

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Нагадаємо, на початку липня "Реал" придбав Луніна за 8,5 млн євро плюс бонуси. Українець вже провів з новими партнерами кілька тренувань і готується в кінці місяця відправитися з командою в передсезонне турне.

Додамо також, що 19-річний голкіпер підписав з "вершковими" 6-річний контракт.