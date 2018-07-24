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Лунін потрапив на обкладинку авторитетного іспанського видання: фото

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Андрій Лунін потрапив на обкладинку Marca
Андрій Лунін потрапив на обкладинку Marca

Новачок мадридського "Реалу" Андрій Лунін виявився на обкладинці головної іспанської спортивної газети Marca.

24 липня Андрій Лунін офіційно був представлений гравцем "Реала" та став центральною фігурою у випуску газети Marca. 19-річний українець потрапив на першу шпальту видання, де пишуть, що він позмагається за місце у воротах мадридців з 4 конкурентами.

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Нагадаємо, на початку липня "Реал" придбав Луніна за 8,5 млн євро плюс бонуси. Українець вже провів з новими партнерами кілька тренувань і готується в кінці місяця відправитися з командою в передсезонне турне.

Додамо також, що 19-річний голкіпер підписав з "вершковими" 6-річний контракт.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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