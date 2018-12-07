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      Лунін повернеться в "Реал" та стане другим воротарем, – Marca

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      Андрій Лунін повернеться в "Реал"
      Андрій Лунін повернеться в "Реал"

      Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін, який нині виступає в оренді за "Леганес", повернеться в розташування "вершкових" по закінченню орендної угоди.

      Як повідомляє Мarca, після закінчення оренди в "Леганесі" Андрій Лунін повернеться в розташування королівського клубу і в повторну оренду не піде. Більше того, Лунін стане другим воротарем команди, після Тібо Куртуа.

      Читайте також: Не пенальті єдиним: Лунін здійснив декілька карколомних порятунків у Кубку Іспанії: відео

      Кейлор Навас, найімовірніше, покине мадридський клуб – гравець вже зараз заявляє, що незадоволений своїм становищем в клубі.

      У нинішньому сезоні 19-річний футболіст провів у складі "Леганесу" в чемпіонаті Іспанії два матчі, в яких не пропустив жодного м'яча. Також Андрій Лунін вийшов в стартовому складі на матч 1/16 Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано" і відзначився відбитим пенальті. Команда українського голкіпера вийшла в наступний раунд турніру, здобувши мінімальну перемогу, 1:0.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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