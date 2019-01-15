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      Лунін проведе залишок сезону в іншому клубі

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      Реал хоче повернути Луніна
      Реал хоче повернути Луніна / marca.com

      Український воротар Андрій Лунін завершить поточний сезон не в іспанському "Леганесі". Мадридський "Реал" вже під час нинішнього трансферного вікна може повернути українця з оренди.

      Як повідомляє іспанське авторитетне видання Marca, повернення відбудеться, якщо "Реал" покине Кіко Касілья.

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      Очікується, що на початку наступного тижня 32-річний іспанець підпише контракт з "Лідсом". Відтак, у "Реала" серед голкіперів залишиться Тібо Куртуа та Кейлор Навас, тому цілком очевидно, що "вершкові" повернуть Луніна.

      За інформацією видання, "Леганес" сьогодні повинен відповісти "Реалу" на запит про повернення українця. Також Marca пише, що "королівський клуб" відмовив "Уесці", яка хотіла орендувати гравця збірної України.

      У поточному сезоні 19-річний українець провів за "Леганес" 4 матчі, в яких пропустив 2 м'ячі.

      Нагадаємо, що головний тренер "Леганеса" Маурісіо Пеллегріно висловив бажання зберегти Андрія Луніна в зимове трансферне вікно. Однак, за його словами, цю позицію все одно потрібно підсилити.

      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Реал
      Джерело: 24 Канал
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