Лунін провів перше тренування за новий клуб: відео
Український воротар Андрій Лунін провів перше тренування у новому клубі. 27 серпня Лунін перебрався з "Реалу" в "Леганес".
Про тренування Луніна повідомив офіційний Instagram "Леганеса".
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Зазначимо, що "Леганес" готується до матчу третього туру Прімери: команда з передмістя Мадрида відправиться на виїзний поєдинок з "Реалом". Уже відомо, що Лунін не вийде на поле в найближчій грі через заборону виступати проти "вершкових".
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Джерело: 24 Канал
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