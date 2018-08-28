Лунін провів перше тренування за новий клуб: відео

Український воротар Андрій Лунін провів перше тренування у новому клубі. 27 серпня Лунін перебрався з "Реалу" в "Леганес".

Про тренування Луніна повідомив офіційний Instagram "Леганеса".

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Зазначимо, що "Леганес" готується до матчу третього туру Прімери: команда з передмістя Мадрида відправиться на виїзний поєдинок з "Реалом". Уже відомо, що Лунін не вийде на поле в найближчій грі через заборону виступати проти "вершкових".

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