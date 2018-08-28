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Лунін провів перше тренування за новий клуб: відео

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / Прес-служба "Леганеса"

Український воротар Андрій Лунін провів перше тренування у новому клубі. 27 серпня Лунін перебрався з "Реалу" в "Леганес".

Про тренування Луніна повідомив офіційний Instagram "Леганеса".

Читайте також: Український воротар Лунін офіційно перейшов у "Леганес"

 

Primer entrenamiento de @lunin_andrey con el @cdleganes.

Публикация от C.D. Leganés (@cdleganes)

Зазначимо, що "Леганес" готується до матчу третього туру Прімери: команда з передмістя Мадрида відправиться на виїзний поєдинок з "Реалом". Уже відомо, що Лунін не вийде на поле в найближчій грі через заборону виступати проти "вершкових".

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Теги: Футбол Новини спорту Андрій Лунін
Джерело: 24 Канал
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