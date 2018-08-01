Лунін вдало дебютував за "Реал", зберігши ворота сухими

Український воротар Андрій Лунін дебютував за "Реал" у товариському поєдинку проти "Манчестер Юнайтед" (1:2).

Українець замінив у перерві Кіке Касілью і не пропустив м’ячів у дебютному для себе матчі.

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Обидва м'ячі "вершкові" пропустили ще до перерви, відзначилися Алексіс Санчес і Андер Еррера. За "Реал" гол забив Карім Бензема. Луніну ж після виходу на поле вдалося зберегти свої ворота сухими.

Нагадаємо, на початку липня "Реал" придбав Луніна за 8,5 млн євро плюс бонуси. Українець вже провів з новими партнерами кілька тренувань і готується в кінці місяця відправитися з командою в передсезонне турне.

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