Лунін відіграв тайм у матчі "Реал" – "Ювентус": тренер відреагував на гру українця

У матчі Міжнародного кубка чемпіонів "Реал" обіграв "Ювентус" (3:1). Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у другому таймі і зміг зберегти ворота сухими.

Головний тренер "Реала" Хулен Лопетегі відзначив гру українського голкіпера Андрія Луніна і натякнув, що клуб не збирається підписувати нових воротарів.

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Коли Куртуа перейде, якщо перейде, тоді запитаєте мене. На даний момент я збираюся поговорити про відмінну гру, яку зіграли Кейлор Навас і Андрій Лунін. Є також Кіко Касілья і Лука Зідан, я вважаю за краще говорити тільки про тих, хто у нас є, – цитує Лопетегі офіційний сайт "Реала".

Зазначимо, що Лунін замінив Кейлор Наваса на 64-й хвилині за рахунку 3:1 і відбив кілька небезпечних ударів туринців.

Реал – Ювентус 3:1

Голи: Бейл, 39, Асенсіо, 47, 56 – Карвахаль, 12 (автогол)

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