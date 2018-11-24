13:03
24 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ
      Вєсті Кремля
      22:15, 23 листопада
      Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука
      Вєсті.UA
      22:13, 23 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Лунін з перемоги дебютував в основі "Леганеса", але мало не пропустив курйозний гол: відео

      418 Читать новость на русском
      "Леганес" переміг "Алавес"
      "Леганес" переміг "Алавес" / Фото із соцмереж

      Український воротар Андрій Лунін дебютував в основі іспанського "Леганеса" у матчі чемпіонату. Він не пропустив гол у свої ворота, а його команда здобула мінімальну перемогу над "Алавесом".

      Єдиний гол у матчі було забито незадовго до перерви – Ель-Несері вдало замкнув пас партнера.

      Читайте також: Удар Коноплянки потрапив у топ-5 голів туру Ліги націй: відео

      Українець у цьому матчі мав мало роботи – здебільшого суперники намагалися пробити його з дальньої дистанції. Та одного разу Лунін мало не помилився, коли вирішив зіграти за межами штрафного майданчика.

      Варто зазначити, що завдяки цій перемозі "Леганес" піднявся на 16-у сходинку, покинувши зону вильоту. "Алавес" же залишився на четвертій позицій, випереджаючи шостий "Реал" на три очки. У них стільки ж очок, що й у "Севільї" та "Атлетіко", і на одне менше, аніж у "Барселони". Але ці три команди ще не зіграли у цьому турі.

      Читайте також: Футболіст збірної України отримав дискваліфікацію та штраф у чемпіонаті Бельгії

      До слова, у суботу, 24 листопада, "Атлетіко" на власному полі прийматиме саме "Барселону". Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу.

      Відеоогляд матчу Леганес – Алавес

       

      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид
      сьогодні , 13:02 Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид
      Юлія Михайлова 4559
      Влада Порошенка намагається зробити те, що не вдалося владі Януковича
      сьогодні , 12:01 Влада Порошенка намагається зробити те, що не вдалося владі Януковича
      Артем Овдієнко 1117
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 11:55 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька 2925
      Кримінальна справа #475. Не забути і не пробачити
      сьогодні , 11:18 Кримінальна справа #475. Не забути і не пробачити
      Блог Медіа 371
      Історія Голодомору: чому знищували українців
      сьогодні , 10:02 Історія Голодомору: чому знищували українців
      3072
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Плавання: Андрій Говоров успішно подолав кваліфікацію на ЧС
       13 грудня 2012 , 13:28
      Ребров хоче змінити регламент Прем'єр-ліги України через виступи в єврокубках і матчі збірної
       26 листопада 2014 , 16:42
      Ліга Європи. "Зоря" у Києві програла "Легії"
       20 серпня 2015 , 21:49
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук