Лунін з перемоги дебютував в основі "Леганеса", але мало не пропустив курйозний гол: відео

Український воротар Андрій Лунін дебютував в основі іспанського "Леганеса" у матчі чемпіонату. Він не пропустив гол у свої ворота, а його команда здобула мінімальну перемогу над "Алавесом".

Єдиний гол у матчі було забито незадовго до перерви – Ель-Несері вдало замкнув пас партнера.

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Українець у цьому матчі мав мало роботи – здебільшого суперники намагалися пробити його з дальньої дистанції. Та одного разу Лунін мало не помилився, коли вирішив зіграти за межами штрафного майданчика.

Варто зазначити, що завдяки цій перемозі "Леганес" піднявся на 16-у сходинку, покинувши зону вильоту. "Алавес" же залишився на четвертій позицій, випереджаючи шостий "Реал" на три очки. У них стільки ж очок, що й у "Севільї" та "Атлетіко", і на одне менше, аніж у "Барселони". Але ці три команди ще не зіграли у цьому турі.

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До слова, у суботу, 24 листопада, "Атлетіко" на власному полі прийматиме саме "Барселону". Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу.

Відеоогляд матчу Леганес – Алавес