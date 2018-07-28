Лунін зробив зворушливий подарунок одному зі своїх перших тренерів: фото

Новачок мадридського "Реала" Андрій Лунін зворушливо подякував своєму тренеру з "Дніпра" Валерію Городову.

19-річний гравець подарував фахівця футболку "вершкових" з написом: "З вдячністю, моєму тренеру Валерію Васильовичу Городову від Андрія Луніна".

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Про зворушливому подарунок Луніна повідомила дружина Валерія Городова Ірина на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що за неофіційними даними, "Реал" заплатив "Зорі" за перехід Луніна 8,5 мільйона євро. Минулого сезону Лунін провів 36 матчів за "Зорю" у всіх турнірах, пропустивши 54 м'ячі. У десяти матчах він зберіг свої ворота в недоторканності.

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