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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Лунін звернувся до керівництва "Леганесу" щодо його перебування у клубі

      320 Читать новость на русском
      Лунін поспілкувався з керівництвом іспанського "Леганесу"
      Лунін поспілкувався з керівництвом іспанського "Леганесу" / cdleganes.com

      Український воротар Андрій Лунін поспілкувався з керівництвом іспанського "Леганесу", за який виступає на правах оренди. Футболіст обговорив своє перебування у команді.

      Як повідомляє іспанське видання AS, голкіпер збірної України попросив, щоб його не відпускали назад в "Реал" цієї зими.

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      За інформацією видання, воротар хоче боротися за місце в складі "Леганес" і повідомив про своє рішення керівництву.

      Відзначимо, що Лунін зіграв за "Леганес" два матчі в чемпіонаті Іспанії та стільки ж у Кубку Іспанії.

      Нагадаємо, що раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що мадридський "Реал" планує терміново повернути українця Луніна.

      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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