Лунін звернувся до керівництва "Леганесу" щодо його перебування у клубі
Український воротар Андрій Лунін поспілкувався з керівництвом іспанського "Леганесу", за який виступає на правах оренди. Футболіст обговорив своє перебування у команді.
Як повідомляє іспанське видання AS, голкіпер збірної України попросив, щоб його не відпускали назад в "Реал" цієї зими.
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За інформацією видання, воротар хоче боротися за місце в складі "Леганес" і повідомив про своє рішення керівництву.
Відзначимо, що Лунін зіграв за "Леганес" два матчі в чемпіонаті Іспанії та стільки ж у Кубку Іспанії.
Нагадаємо, що раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що мадридський "Реал" планує терміново повернути українця Луніна.
Джерело: 24 Канал
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