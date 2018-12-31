Лунін звернувся до керівництва "Леганесу" щодо його перебування у клубі

Український воротар Андрій Лунін поспілкувався з керівництвом іспанського "Леганесу", за який виступає на правах оренди. Футболіст обговорив своє перебування у команді.

Як повідомляє іспанське видання AS, голкіпер збірної України попросив, щоб його не відпускали назад в "Реал" цієї зими.

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За інформацією видання, воротар хоче боротися за місце в складі "Леганес" і повідомив про своє рішення керівництву.

Відзначимо, що Лунін зіграв за "Леганес" два матчі в чемпіонаті Іспанії та стільки ж у Кубку Іспанії.

Нагадаємо, що раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що мадридський "Реал" планує терміново повернути українця Луніна.