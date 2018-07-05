Луніним цікавилися "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті", – гендиректор "Зорі"

Український воротар Андрій Лунін, який нещодавно перебрався до мадридського "Реалу", мав можливість стати гравцем й інших європейських футбольних грандів.

За словами генерального директора луганської "Зорі" Сергія Рафаїлова, з клубом на зв’язок щодо трансферу Луніна виходили такі клуби, як "Реал Сосьєдад", "Наполі", "Ляйпціг", "Інтер", "Ювентус", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті". Про це він розповів офіційному сайту клубу.

Читайте також: Головний тренер "Зорі" пройде стажування в "Реалі"

"За обопільною домовленістю з "Реалом", навіть скажу більше – на прохання іспанського клубу, сума трансферу розголошуватися не буде", – заявив Рафаїлов.

За повідомленням ЗМІ, іспанський клуб заплатив за воротаря 9 мільйонів євро. Ще 4 мільйони євро луганський клуб може отримати у вигляді у вигляді бонусів