"Лускунчик і чотири королівства": з’явився новий трейлер відомої казки
Студія Disney представила новий трейлер фільму "Лускунчик і чотири королівства", сюжет якого заснований на відомій казці Е.Т. А. Гофмана.
Головну роль в екранізації виконає 17-річної Маккензі Фой, відома за роллю у стрічці "Інтерстеллар".
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У фільмі також з’являться Кіра Найтлі і Морган Фрімен. А роль негативного героя дісталася Хелен Міррен.
Прем'єра стрічки "Лускунчик і чотири королівства" відбудеться на початку листопада 2018 року.
Дивіться другий трейлер "Лускунчик і чотири королівства": відео
Дивіться перший трейлер "Лускунчик і чотири королівства": відео
Джерело: 24 Канал
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