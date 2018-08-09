"Лускунчик і чотири королівства": з’явився новий трейлер відомої казки

Студія Disney представила новий трейлер фільму "Лускунчик і чотири королівства", сюжет якого заснований на відомій казці Е.Т. А. Гофмана.

Головну роль в екранізації виконає 17-річної Маккензі Фой, відома за роллю у стрічці "Інтерстеллар".

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У фільмі також з’являться Кіра Найтлі і Морган Фрімен. А роль негативного героя дісталася Хелен Міррен.

Прем'єра стрічки "Лускунчик і чотири королівства" відбудеться на початку листопада 2018 року.

Дивіться другий трейлер "Лускунчик і чотири королівства": відео

Дивіться перший трейлер "Лускунчик і чотири королівства": відео