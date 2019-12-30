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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Лутковська про список звільнених з боку України: Це – персональні дані, їх не можна публікувати

      269 Читать новость на русском
      Валерія Лутковська / фото з відкритих джерел

      Україні не варто публікувати повний список 126-ти обміняних на полонених українців росіян, бойовиків та утримуваних осіб. Річ у тім, що вся інформація про цих людей містить персональні дані, дозвіл на публікацію яких вони, найімовірніше, не давали.

      Про це розповіла представниця України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, ексомбудсмен України Валерія Лутковська в коментарі "Радіо Свобода".

      Основне: Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список

      Я була б категоричною противницею того, щоб публікувати повний список, враховуючи, що це персональні дані. І я не думаю, що всі ці люди встигли дати дозвіл на публікацію персональних даних і були б задоволені тим, що такі персональні дані публікують,
      – наголосила вона.

      Водночас, Лутковська погодилась: питання суспільного інтересу в цьому питанні залишається невивченим.

      Річ у тім, що законодавство України дає право на розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо вона становить значний суспільний інтерес.

      Що відомо про масштабний обмін полоненими?Він відбувся в неділю, 29 грудня, між Україною та так званими "Л/ДНР". В його рамках Київ передав представникам окупаційних адміністрацій 124 особи. Натомість на Батьківщину з ОРДЛО повернулися 76 полонених.


      Скільки українців залишаються в полоні РФ/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі Україна – Росія
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