Лутковська про список звільнених з боку України: Це – персональні дані, їх не можна публікувати

Україні не варто публікувати повний список 126-ти обміняних на полонених українців росіян, бойовиків та утримуваних осіб. Річ у тім, що вся інформація про цих людей містить персональні дані, дозвіл на публікацію яких вони, найімовірніше, не давали.

Про це розповіла представниця України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, ексомбудсмен України Валерія Лутковська в коментарі "Радіо Свобода".

Основне: Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список

Я була б категоричною противницею того, щоб публікувати повний список, враховуючи, що це персональні дані. І я не думаю, що всі ці люди встигли дати дозвіл на публікацію персональних даних і були б задоволені тим, що такі персональні дані публікують,

– наголосила вона.

Водночас, Лутковська погодилась: питання суспільного інтересу в цьому питанні залишається невивченим.

Річ у тім, що законодавство України дає право на розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо вона становить значний суспільний інтерес.

Що відомо про масштабний обмін полоненими?Він відбувся в неділю, 29 грудня, між Україною та так званими "Л/ДНР". В його рамках Київ передав представникам окупаційних адміністрацій 124 особи. Натомість на Батьківщину з ОРДЛО повернулися 76 полонених.



Скільки українців залишаються в полоні РФ/ інфографіка 24 каналу