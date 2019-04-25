Луценко – людина минулого, – у Зеленського розповіли, хто претендуватиме на посаду генпрокурора

Команда лідера президентських виборів Володимира Зеленського вважає, що чинний генеральний прокурор України Юрій Луценко повинен залишити свій пост.

Луценка у команді Зеленського вважають людиною минулого. Так, член команди майбутнього президента України та екс-міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що на крісло генпрокурора має претендувати людина, яка зможе провести реальну реформу. Про це Данилюк розповів під час прес-конференції.

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Окрема позиція по Юрію Луценку. Я розумію, що зараз є колосальне бажання істеблішменту зберегти статус-кво. Але Володимир Зеленський під час оголошення результатів виборів зробив важливу заяву: він вважає, що Луценко – людина минулого, і він, якщо хоче, може повернутися в політику, але точно має піти з поста генерального прокурора,

– сказав Данилюк.

За його словами, на цю посаду повинні прийти люди, які проведуть реальну реформу.



Данилюк розповів, кого у Зеленського бачать на посаді генпрокурора// фото – 24 канал

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Зазначимо, що на короткій прес-конференції після проголошення результатів національного екзит-полу, Володимир Зеленський розповів, чи залишить Юрія Луценка на посаді генпрокурора. Так, у відповідь на запитання журналіста, він сказав: "Луценко – це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. І це стосується не тільки Луценка".