Луценко анонсував притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата: відома причин

Генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу у Дніпрі заявив, що до кримінальної відповідальності мають притягнути народного депутата, причетного до корупційних схем та розкрадання коштів оборонпрому. При цьому очільник ГПУ не назвав імені цього народного обранця.

Про це повідомляє 5 канал.

Луценко наголосив, найближчим часом скерує до Верховної Ради подання на зняття з цього нардепа недоторканності.

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Щодо особи цього народного обранця генпрокурор сказав лише, що фігурант причетний до привласнення 278 об'єктів нерухомості. Серед цих об’єктів – будинки культури, РАЦСи, інститут трубної промисловості, навіть аеродром Кам'янка.

Військовий завод, ракетний завод, директор якого – справа його вже перебуває в суді, а на відкритті сесії Верховної Ради я внесу подання на відповідного народного депутата України, який причетний до цього, я б сказав безпрецедентного аморального вчинку, знищення фактично частини оборонної промисловості нашої країни,

– сказав Луценко.

Луценко зазначив, що ці об'єкти вже повернули державі. Тож тепер, за словами генпрокурора, депутат повинен понести за скоєне кримінальну відповідальність.