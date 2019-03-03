Луценко був першим автором закону про незаконне збагачення, а потім назвав його "мертвим"

Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення.

Таку думку у своєму відеоблозі "Право на гідність" висловив політичний та громадський діяч Віталій Шабунін.

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За його словами, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що стаття про незаконне збагачення була свідомо погано виписана, тому не сильно її й шкода.



Проект закону про незаконне збагачення

"Рішення КСУ не є великою несподіванкою. Юристи називають такі статті "мертвими", тобто тими, які не можна застосувати на практиці…Норми погано прописаного закону не діяли", – заявляв Луценко.

Юрій Луценко є головним автором цієї норми, норми, яку він же так яскраво критикує. Той Генпрокурор, який сьогодні називає власну ж статтю "мертвою", чотири роки тому з трибуни ВРУ співав про цю ж норму таке, цитую: "Цей закон є одним із ключових для виконання вимог Майдану по реальній боротьбі з корупцією. Він розроблений в річищі західного, європейського підходу: про те, що головне не тільки покарати корупціонера, але і конфіскувати награбоване ним майно, – заявив Шабунін.

"Круто, красень в повітрі перевзувається, правда? Я в котре наголошу, що в цієї корумпованої політичної еліти не має ні переконань, ні принципів. Лише бажання вкрасти та страх сісти. Ці дві сили визначають всі їхні дії. Скоріше б вибори, сил вже немає терпіти цих персонажів", – підсумував автор блогу.

Відео повного відеоблогу Віталія Шабуніна "Право на гідність" за 3 березня 2019