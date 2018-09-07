Луценко домігся скасування парламентом мораторію на вивезення лісу, – ЗМІ

Верховна Рада скасувала мораторій на експорт лісу, підтримавши відповідні пропозиції глави держави до законопроекту про незаконне вивезення лісоматеріалів з України.

Законопроект підтримали 246 народних депутатів, пишуть "Комментарии.uа".

Зокрема, з зазначеного закону виключається норма, яка передбачає заборону на експорт дров, під які контрабандисти маскували ділову деревину. Як компенсацію президент України запропонував запровадити захисні заходи, спрямовані на збереження лісів.

Скасування мораторію на експорт лісу є умовою для надання Україні нової макрофінансової допомоги від ЄС на суму 600 млн євро.

Зазначимо, що дія мораторію на експорт паливної деревини прямо вдаряла по бізнес-інтересах генерального прокурора Юрія Луценка. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що син Луценка Олександр, є бенефіціаром компаній ТОВ "ВЕАР" і "ГРАНДВУД ГРУП", які займаються експортом лісу. Примітно, що Ірина Луценко, представник президента в парламенті і член фракції, за закон у первісній редакції не голосувала. Виняток з подачі президента норми про заборону експорту дров відновлює статус-кво в галузі і в бізнесі Луценка.

Глава профільного комітету ВР Віктор Галасюк вважає, що парламент має повернутися до цього питання і знайти можливості збереження заборони експорту дров, під виглядом яких з України вивозиться ліс-кругляк.

3 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №5495, яким, зокрема, обмежила внутрішнє споживання необробленого лісоматеріалу 25 млн куб. м на рік і тимчасово заборонила експорт дров (відповідні поправки були внесені до другого читання).

Крім цього, суттєво посилена адміністративна та кримінальна відповідальність за незаконну вирубку лісу і його подальший експорт поза митного контролю (контрабанду).



Мораторій на експорт лісу-кругляка діє в Україні з 2015 року.



Раніше прихильники збереження мораторію заявляли, що імпортується з України в ЄС більше незаконної деревини, ніж з будь-якої країни світу.