Луценко хоче запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про ганебну і неприпустиму ситуацію в Україні та закликав ввести кримінальне покарання за незаконний перетин кордону.

Про це Юрій Луценко написав у Facebook.

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Так він відреагував на вчорашній інцидент з прикордонниками, що трапився за кілька кілометрів від кордону з Румунією. Близько 10 осіб незаконно везли за кордон партію цигарок. Правоохоронці почали переслідувати порушників біля села Красноїльск Чернівецькій області. На них зі зброєю напала група з 20 місцевих мешканців. Після попередження прикордонники вистрілили по ногах одного з контрабандистів.

Це ганебно і неприпустимо, коли країна у війні не має кримінальної відповідальності за нелегальний перетин Держкордону. Сама ця норма, скасована за часів Януковича, могла б стати підставою переслідування всіх "ихтамнету", які воюють на стороні ЛНР/ДНР.

Саме ця норма має охолодити засліплені грошима очі контрабандистів,

– написав Юрій Луценко.

Як відомо, зараз за незаконний перетин кордону можуть стягнути лише штраф до 8,5 тисяч гривень або накласти адміністративний арешт до 15 діб. Кримінальну відповідальність за таке порушення скасували у 2012 році.

Нагадаємо, у Чернівецькій області група невідомих у кількості до 20 осіб спробували напасти на прикордонний наряд. Щоб захиститися прикордонникам довелось застосувати зброю.