02:54
12 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Луценко має постати перед правосуддям за цинічне "поховання" справ, – Лещенко

      275 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / Фото із відкритих джерел

      Скоро назбирається повноцінний кабінет міністрів з-поміж колишніх соратників екс-президента Віктора Януковича, які домовилися, або перебувають у режимі секретних переговорів про порятунок власної шкіри з чинним генпрокурором Юрієм Луценком.

      Про це у своєму блозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

      Читайте також: Лещенко пояснив, для чого Порошенку потрібна відставка Луценка

      За його словами, Юрій Луценко має не тільки піти з посади, але й сам постати перед правосуддям за всю ту бездіяльність та допомогу соратникам Януковича.

      Злочевський
      Микола Злочевський

      Журналіст нагадав, що екс-міністр екології Микола Злочевський закрив з Луценком усі запитання, подорожує світом та постачає газ на підприємства Кононенка й Порошенка та вільно приїздить до України. Ще один екс-міністр екології, а потім енергетики – Едуард Ставицький – проходить по справі приватизації Януковичем резиденції Межигір'я. До нього на зустріч в Ізраїль прилітали заступники Луценка Євгеній Єнін та Анжела Стрижевська. 

      Вони є довіреними особами Луценка і не лише домовлялися про способи закриття справи, але навіть хотіли викупити в Ставицького вигаданий компромат на мене та моїх колег. У зв'язку з цим мною подано скаргу в дисциплінарну комісію прокурорів – але, пам'ятаючи, як вона відмазала Холодницького, немає жодних сподівань і на покарання заступників Луценка,
      – переконаний Лещенко.

      У міністра юстиції в останньому уряді Януковича Олени Лукаш також немає приводів для хвилювання. Департамент спеціальних розслідувань генпрокуратури уже два роки не може погодити підозру їй щодо розтрати державних коштів.


      Юрій Бойко

      Журналіст додав, що абсолютно спокійно може спати й колишній віце-прем'єр Юрій Бойко, який був переведений зі статусу потенційного підозрюваного в статус свідка по справі скрапленого газу Курченка. Справу Раїси Богатирьової, міністра охорони здоров'я Януковича, передали з головного слідчого управління Генеральної прокуратури в прокуратуру міста Києва, тобто направили її тихо помирати. Не менш цинічно "поховали" справу міністра фінансів Юрія Колобова, який був спільником Януковича та Азарова у справі Укртелекому про викрадення з бюджету України 25 мільйонів доларів.

      Загалом усі ці злиті справи – Злочевського, Ставицького, Лукаш, Бойка, Богатирьової, Колобова – це і є обличчя Юрія Луценка. Це і є його уряд, який ховається за кордоном, або за депутатською недоторканністю, аби не відповідати перед законом,
      – наголосив Лещенко.

      Відео повного випуску "Чесна політика" за 11 листопада 2018

       

      Теги: Новини політики Новини України Відеоблоги Юрій Луценко Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 11 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      11 листопада , 22:17 Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      11 листопада , 21:00 Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      Сергій Лещенко
      Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      11 листопада , 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      11 листопада , 20:02 Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      11 листопада , 19:30 Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      ЗМІ назвали ім'я політика, через якого США налагоджуватимуть стосунки з Кремлем
      21 квітня 2017 , 23:06
      Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку
       16 жовтня , 05:25
      Італійський футболіст міг трагічно загинути при обвалі мосту в Генуї
       15 серпня , 20:19
      Шахтар зазнав найбільшої поразки за часів Фонсеки
       8 листопада , 14:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук