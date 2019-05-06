Луценко не бачить жодних підстав для своєї відставки

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не бачить жодних причин для своєї відставки. Однак він до неї готовий – рішення парламенту обіцяє сприйняти спокійно.

Луценко нагадав, що закон України "Про прокуратуру" передбачає зміну генпрокурора у двох випадках: коли той сам хоче піти у відставку або коли парламент його звільняє, пише "Радіо Свобода".

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"Мені важко працювати, але я працюю чесно. На сьогодні я не бачу ані юридичних, ані моральних підстав писати заяву про відставку… Я чесно працював, і в мене непогані досягнення", – сказав він.

При цьому генпрокурор наголосив, що сприйме "абсолютно нормально і спокійно" рішення парламенту відправити його у відставку.

Я готовий до звіту в парламенті й готовий до будь-якого рішення парламенту,

– пояснив Луценко.

Зазначимо, Юрій Луценко перебуває на посаді генпрокурора України з травня 2016 року. Нещодавно подав у відставку його заступник Євген Єнін, пояснивши своє рішення "вибором на користь принципів".

Водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін має намір запропонувати Зеленському свою відставку. Він вважає, що новообраний президент має сам обирати тих, з ким він буде працювати.

Що кажуть у команді Зеленського про Луценка?

Зазначимо, у команді лідера президентських виборів Володимира Зеленського наголошують, що Луценко повинен залишити свій пост. Його називають "людиною минулого", а на місці генпрокурора бачать того, хто зможе "провести реальну реформу".

Таку ж думку висловлював і сам Володимир Зеленський. На короткій прес-конференції після проголошення результатів національного екзит-полу він сказав: "Луценко – це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. І це стосується не тільки Луценка".

30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента.