Луценко не підписав подання САП про зняття недоторканності з Ярослава Дубневича: відома причина

Генеральна прокуратура України повернула до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання про зняття недоторканності з депутата Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Ярослава Дубневича. Аналіз подання, як твердять у ГПУ, виявив суттєві недоліки.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речник генерального прокурора Лариса Сарган.

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За її словами, у ГПУ виявили, що підготовлене прокурорами САП подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича не відповідає вимогам регламенту Ради.

У поданні наявні твердження щодо організації Дубневичем злочинної схеми заволодіння коштами, які не підтверджуються, є сумнівними чи можуть бути легко спростовані,

– наголосила Сарган.

Звідси ГПУ зробила висновки, що подання САП потребує суттєвого доопрацювання з наданням доказів, які б беззаперечно підтверджували зроблені слідством висновки, а не, навпаки, ставили їх під сумнів. Інакше сторона захисту матиме повне право заявити, що такі висновки є упередженими, або й взагалі є припущеннями.

Якщо САП усуне вказані недоліки, генпрокурор Юрій Луценко підпише подання і скерує його до Верховної Ради. У самій Антикорупційній прокуратурі ситуацію поки не коментували.

Чому Ярослава Дубневича хочуть позбавити недоторканності? Восени 2016 року оприлюднені декларації народних депутатів України братів Богдана та Ярослава Дубневичів викликали резонанс у громадськості, адже у них зазначалися величезні суми готівки та шалена кількість зареєстрованого них і членів їх родин нерухомого майна. У правоохоронців виникли підозри у незаконному збагаченні. НАБУ та СБУ наразі розслідують декілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. На початку квітня 2017 року НАБУ провело обшуки в офісах компаній, які належать Дубневичам. Зрештою, у грудні 2018 року керівник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.