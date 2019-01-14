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      Луценко не підписав подання САП про зняття недоторканності з Ярослава Дубневича: відома причина

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      Ярослав Дубневич
      Ярослав Дубневич / Фото з відкритих джерел

      Генеральна прокуратура України повернула до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання про зняття недоторканності з депутата Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Ярослава Дубневича. Аналіз подання, як твердять у ГПУ, виявив суттєві недоліки.

      Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речник генерального прокурора Лариса Сарган.

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      За її словами, у ГПУ виявили, що підготовлене прокурорами САП подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича не відповідає вимогам регламенту Ради.

      У поданні наявні твердження щодо організації Дубневичем злочинної схеми заволодіння коштами, які не підтверджуються, є сумнівними чи можуть бути легко спростовані,
      – наголосила Сарган.

      Звідси ГПУ зробила висновки, що подання САП потребує суттєвого доопрацювання з наданням доказів, які б беззаперечно підтверджували зроблені слідством висновки, а не, навпаки, ставили їх під сумнів. Інакше сторона захисту матиме повне право заявити, що такі висновки є упередженими, або й взагалі є припущеннями.

      Якщо САП усуне вказані недоліки, генпрокурор Юрій Луценко підпише подання і скерує його до Верховної Ради. У самій Антикорупційній прокуратурі ситуацію поки не коментували.

      Чому Ярослава Дубневича хочуть позбавити недоторканності? Восени 2016 року оприлюднені декларації народних депутатів України братів Богдана та Ярослава Дубневичів викликали резонанс у громадськості, адже у них зазначалися величезні суми готівки та шалена кількість зареєстрованого них і членів їх родин нерухомого майна. У правоохоронців виникли підозри у незаконному збагаченні. НАБУ та СБУ наразі розслідують декілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. На початку квітня 2017 року НАБУ провело обшуки в офісах компаній, які належать Дубневичам. Зрештою, у грудні 2018 року керівник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича. 

      журналістські розслідування діяльності братів дубневичів
      Теги: Новини України ГПУ САП Дубневич Ярослав Васильович Корупція Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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