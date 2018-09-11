Луценко піде в політику після виборів: назвав ймовірного союзника

Генеральний прокурор України Юрій Луценко планує підготуватися і перейти в українську політику після Президентських виборів у 2019 році "за будь-якого їх результату".

Про це очільник прокуратури розповів у розмові з "Цензор.нет".

Читайте також: Луценко анонсував притягнення до кримінальної відповідальності нардепа: відома причина

Я вважаю, що мій політичний досвід і можливість сказати "ні" (а якщо треба, то і набагато грубіше) ... потрібен тут до закінчення президентських виборів. А після цього при будь-якому результаті я маю намір підготуватися і перейти в українську політику. Хочу підкреслити – при будь-якому результаті виборів,

– заявив Луценко.

Генпрокурор також повідомив, з ким може об'єднатися у майбутній політичній кампанії. За словами Луценка, він веде переговори з мером Києва Віталієм Кличком.

"Так, я дійсно спілкуюся з приводу майбутньої парламентської кампанії з Кличком. Ми ведемо про це дуже хороші розмови. Але не тільки з ним", – повідомив генпрокурор.

Луценко також згадав, що ніколи не переступив закон, перебуваючи на керівних посадах та не допустив використання ГПУ для політично мотивованих посадок невинних.

"Обережність – це не про мене. Я ніколи не сходив з Майдану, будучи на будь-яких посадах. І вперто намагаюся довести, що перебування на державній влади може бути ефективним. Упевнений, що у мене є чим відрапортувати за ці роки в ГПУ", – підсумував генпрокурор.

Раніше стало відомо про рекордну зарплату заступника Луценка.