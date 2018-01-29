Луценко похвалився успіхами у розкритті злочинів та виступив за легалізацію вогнепальної зброї

За даним генпрокурора України Юрія Луценка, поки він на посаді, в Україні доволі різко скоротилася кількість злочинів. І зросло їх розкриття.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Сегодня".

"Успіх в тому, що за всіма показниками в Україні скоротилося на 15-20% кількість вчинених злочинів, розкриття трохи виросла. Взагалі розкриття в 98%, як це було в 2000-х роках, бути не може. Зараз, наскільки я знаю, вона в районі 75%. А ось в Скотленд-Ярді, я колись цікавився, вона приблизно 40 відсотків", – розповів Юрій Луценко.

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Як приклад, генпрокурор навів дані, що у 2017 році до суду відправили 77 тисяч звинувачень у крадіжках, 6,5 тисячі за грабіж, 2500 за автовикрадення, 1700 за розбої, майже 1500 за вбивства.

При цьому, за даним Юрія Луценка, з початку АТО в Україні стає на 10-15 відсотків вбивств менше щороку. Такий феномен він пов’язує з тим, що злочинці бояться збройного опору, адже у людей з’явилося чимало зброї на руках.

"Тому я, до речі, є переконаним прихильником легалізації вогнепальної короткоствольної зброї для дорослих людей, які пройшли необхідну перевірку. Особливо для тих, у яких є власність та необхідність її захищати", – заявив Юрій Луценко.