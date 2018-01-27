Луценко поставив на собі хрест в очах еліти Заходу власними діями, – Шабунін

Генеральний прокурор України Юрій Луценко поставив на собі хрест в очах еліти Заходу, особливо, коли оприлюднив імена та фотографії агентів НАБУ під прикриттям.

Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін в ефірі телеканалу ZIK.

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Багатьма своїми діями Луценко поставив на собі хрест в очах еліти Заходу. І кінцевою точкою було те, коли він оприлюднив імена та фотографії агентів НАБУ під прикриттям,

– зазначив він, відповідаючи, чому Луценко не поїхав на Економічний форум у Давос.

Шабунін наголосив, що у цивілізованому світі немає прецедентів, коли генпрокурор оприлюднює інформацію про агентів антикорупційного органу своєї ж країни.

"А те, що він зробив – це знищення роботи колег. І в очах світової спільноти це безумство. Це злочинна діяльність! Тому він і поставив на собі хрест", – наголосив антикорупційний діяч.

Водночас глава ЦПК розповів, шо Луценка не захотіли приймати у Давосі на тому рівні, на якому він хотів.

"А чи дійсно він мав туди їхати, я не знаю. Я не відслідковую його перельотів", – додав Шабунін.