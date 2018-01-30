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Луценко пояснив, чому створення Антикорупційного суду є вимушеним кроком

00:17, сьогодні 1084 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / 24 Канал

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що створення Антикорупційного суду є вимушеним кроком і реакцією на складну ситуацію в українських судах.

Про це глава ГПУ заявив в інтерв'ю DW.

"У нас навіть фізично не вистачає суддів. НАБУ зараз обслуговують двоє суддів. ГПУ обслуговують четверо суддів. Резонансні справи тривають роками. Тому створення нового суду з нових суддів є правильним рішенням", – пояснив Луценко.

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Генпрокурор зазначив, що президент Петро Порошенко запропонував, щоб усі корупціонери "категорії "А" – від голови сільради до вищих посадових осіб, були предметом розгляду Антикорупційного суду, незалежно від того, який орган досудового слідства виявив злочин.

Проте сам Луценко вважає , що можна створити суд спеціально для НАБУ.

"Створити суд спеціально для НАБУ в кількості не менше 50 суддів – це моя принципова позиція, тому що ми потребуємо впевненості в незалежності і чесності суду. Чесність гарантується конкурсом, незалежність – численністю. Щоб двох-трьох-п'ятьох суддів не зробили залежними", – сказав генпрокурор.

Луценко пояснив, що така система могла б обслуговувати перші кілька років виключно НАБУ, а коли в бюро поменшає справ,"можна підключити Державне бюро розслідувань, яке зараз створюється".

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Антикорупційний суд Судді НАБУ
Джерело: 24 Канал
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