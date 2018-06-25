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Луценко поїхав до Китаю: відома мета візиту

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Юрій Луценко
Юрій Луценко / Facebook Юрія Луценка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко перебуває з офіційним візитом в Китайській народній республіці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

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В рамках візиту Луценко зустрівся з Генеральним прокурором КНР у Верховній народній прокуратурі Чжан Цзюнем.

Як інформує прес-служба ГПУ, "сторони обмінялись досвідом щодо процесу реформування органів прокуратури та важливості ролі прокурора у кримінальному провадженні".

Прогресивний досвід та сучасний підхід китайських колег до розслідування кримінальних справ безумовно слугуватиме підвищенню ефективності роботи органів прокуратури України,
– цитує Луценка прес-служба ГПУ.

За словами українського генпрокурора, одним із ключових завдань реформи Генеральної прокуратури України є впровадження електронного документообігу та електронного кримінального провадження, бо поки прокурори роблять безкінечну паперову роботу, "злочинці переходять на криптовалюту та "хмарні" сховища".

Теги: Новини України Новини політики Китай ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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