Луценко про "Національні дружини": потрібно вносити зміни до законодавства

Так звані національні дружини мають право охороняти правопорядок на вулицях лише разом із правоохоронцями.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, коментуючи ситуацію навколо створення в Україні "Національної дружини". За його словами, потрібно вносити зміни до законодавства, відповідно до яких будь-які громадські формування могли б залучатися до патрулювання вулиць або інших охоронних заходів "виключно в нарядах з патрульною поліцію", передає "Укрінформ".

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Луценко вважає, що воєнізовані чи парамілітарні формування незаконні, якщо вони не є громадськими формуваннями охорони правопорядку.

"Думаю, було б правильно запрошувати тих, хто відслужив в армії, певний час відпрацював у правоохоронних органах, до народних дружин. Всі решта, хто хоче застосувати силу на користь українській державі, мають знати, що в нас все ще є вакансії у Збройних силах України, Національній гвардії та інших формуваннях, які героїчно захищають Україну", – зазначив Юрій Луценко.

Нагадаємо, в Україні почала діяти "Національна дружина". Офіційно її склад – близько тисячі осіб. Ця громадська організація є крилом політичної партії "Національний корпус", яка пов’язана з полком "Азов". Представники організації збираються охороняти порядок на вулицях та обороняти країну від зовнішньої агресії.