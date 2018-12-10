Луценко пропонує ввести санкції проти активів РФ в Україні: кого вони торкнуться

Генеральна прокуратура пропонує ввести санкції щодо активів Російської Федерації на території України на час дії воєнного стану.

Про це заявив генеральний прокурор України, передає УНН.

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Він зауважив, що прокуратура вже сформувала перелік російських підприємств в Україні, щоб передавати його РНБО.

"Необхідно в час введення воєнного стану прийняти рішення РНБО про введення санкцій відносно активів РФ на території України", – сказав він.

За його словами, санкції можуть бути введені проти підприємств, що входять в державну власність Росії, а також у власність російських фізичних та юридичних осіб.

Водночас, генпрокурор пояснив, що не йдеться про "віджимання бізнесу".

Ніхто не забирає ніякого бізнесу. Закон про санкції чітко говорить, що введенням санкцій є тимчасове обмеження права людини розпоряджатися і користуватися належним їй майном. Вважаю, що це необхідно ввести до деокупації України,

– додав Луценко.

До слова, у зв'язку з введення воєнного стану, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.