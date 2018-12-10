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      Луценко пропонує ввести санкції проти активів РФ в Україні: кого вони торкнуться

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      Луценко пропонує ввести санкції щодо активів РФ на території України
      Луценко пропонує ввести санкції щодо активів РФ на території України / Фото з відкритих джерел

      Генеральна прокуратура пропонує ввести санкції щодо активів Російської Федерації на території України на час дії воєнного стану.

      Про це заявив генеральний прокурор України, передає УНН.

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      Він зауважив, що прокуратура вже сформувала перелік російських підприємств в Україні, щоб передавати його РНБО.

      "Необхідно в час введення воєнного стану прийняти рішення РНБО про введення санкцій відносно активів РФ на території України", сказав він.

      За його словами, санкції можуть бути введені проти підприємств, що входять в державну власність Росії, а також у власність російських фізичних та юридичних осіб.

      Водночас, генпрокурор пояснив, що не йдеться про "віджимання бізнесу". 

      Ніхто не забирає ніякого бізнесу. Закон про санкції чітко говорить, що введенням санкцій є тимчасове обмеження права людини розпоряджатися і користуватися належним їй майном. Вважаю, що це необхідно ввести до деокупації України,
      додав Луценко.

      До слова, у зв'язку з введення воєнного стану, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

      Теги: Юрій Луценко ГПУ Санкції Новини Росії Україна – Росія Воєнний стан в Україні Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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