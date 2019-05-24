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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Луценко розповів деталі зустрічі з Зеленським і пояснив, чому ходив на концерти "95 Кварталу"

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / Громадське телебачення

      Володимир Зеленський провів 11 травня зустріч з Юрієм Луценком. Генпрокурор розповів, що перед новообраним президентом звітував про 3 роки роботи ГПУ та шляхи боротьби з корупцією.

      "Це була зустріч, де я напівофіційно звітував про роботу Генпрокуратури і що ще потрібно зробити", – розповів Луценко у інтерв'ю виданню Liga.net.

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      За словами генпрокурора, також вони говорили про основні завдання боротьби з корупцією та про те, як перекрити головні її джерела – держсектор, митницю, рейдерство, афери із землею.

      Деталі розмови передавати не буду, бо вважаю неприйнятним розголошувати деталі розмови з президентом для ЗМІ. Не хочу бути тим, хто знедавна голосно говорить про дружбу із Зеленським, але у нас склалися нормальні людські стосунки. Зараз вони переходять вже у зовсім інший формат,
      – заявив Луценко.

      І додав, що коли він працював на посаді міністра внутрішніх справ, то "був потрібний на концертах "95 кварталу". "Мене дуже запрошували приходити, щоб не було лячно жартувати над вищими посадовцями", – додав генпрокурор.

      Нагадаємо, у суботу, 11 травня, генеральний прокурор Юрій Луценко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським в офісі "Кварталу 95". Зустріч тривала дві години.

      Варто додати, що Володимир Зеленський під час своєї промови в рамках церемонії інавгурації заявив про звільнення з посад міністра оборони України, генпрокурора і глави СБУ.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Юрій Луценко ГПУ Квартал 95
      Джерело: 24 канал
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