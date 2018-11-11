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      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор

      Чесна політика 1007 Читать новость на русском

      У вівторок, 6 листопада, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що подає у відставку зі своєї посади. Чиновник став одним із потворних символів нинішньої влади, за якої майже всі соратники екс-президента Віктора Януковича уникли відповідальності за свої злочини.

      Скоро назбирається повноцінний кабінет міністрів з-поміж колишніх соратників Януковича, які домовилися, або перебувають у режимі секретних переговорів про порятунок власної шкіри з чинним генпрокурором Луценком.

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      Екс-міністр екології Микола Злочевський закрив з Луценком усі запитання, вільно подорожує світом та постачає газ на підприємства Кононенка й Порошенка, продає взуття зі шкіри крокодила та вільно приїздить до України.

      А ще організовує енергетичні форуми в Монте-Карло, куди, немов за викликом, літають урядовці на кшталт Кістіона та голови податкового комітету Верховної Ради Ніни Южаніної. Злочевський є одним з найбільших приватних видобувників газу в Україні.

      Злочевський та Янукович
      Віктор Янукович та Микола Злочевський 

      Ще один екс-міністр екології, а потім енергетики – Едуард Ставицький – проходить по справі приватизації Януковичем резиденції Межигір'я. До нього на зустріч в Ізраїль прилітали заступники Луценка Євгеній Єнін та Анжела Стрижевська.

      Вони є довіреними особами Луценка і не лише домовлялися про способи закриття справи, але навіть хотіли викупити в Ставицького вигаданий компромат на мене та моїх колег. У зв'язку з цим мною подано скаргу в дисциплінарну комісію прокурорів – але, пам'ятаючи, як вона відмазала Холодницького, немає жодних сподівань і на покарання заступників Луценка.

      Немає приводів для хвилювання і в Олени Лукаш, міністра юстиції в останньому уряді Януковича. Департамент спеціальних розслідувань генпрокуратури уже два роки не може погодити підозру Лукаш щодо розтрати державних коштів.

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      Досудовим розслідуванням установлено безпідставне витрачання чиновниками Мін'юсту 2,5 мільйонів гривень шляхом їх безпідставного перерахування на рахунки низки фірм та фізичних осіб-підприємців, а також подальшого службового підроблення. Та блокування Луценком і його заступниками підозри Лукаш відбувається вже протягом майже двох років.

      Олена Лукаш
      Соратниця Януковича Олена Лукаш досі на свободі

      Абсолютно спокійно може спати й колишній віце-прем'єр Юрій Бойко, який був переведений зі статусу потенційного підозрюваного в статус свідка по справі скрапленого газу Курченка, хоча відповідне подання було підготовлено генпрокуратурою та блокується вже три роки. Спочатку – Віктором Шокіним, а потім і його наступником Юрієм Луценком.

      Юрій Бойко
      Віктор Янукович та Юрій Бойко

      Бойко не отримав підозри й по справі «вишок Бойка», де роль "цапа-відбувайла" відвели Євгену Бакуліну, який начебто самостійно, без схвалення свого безпосереднього керівника, вкрав майже 400 мільйонів доларів і втік до Росії. Заховавши кінці у воду, Банкова отримала руками Луценка слухняного опонента Бойка, якого можна смикати за ниточки по кримінальній справі.

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      Раїса Богатирьова, міністр охорони здоров'я Януковича, також вдячна новій команді. Її справу у квітні 2018 року з головного слідчого управління Генеральної прокуратури передали в прокуратуру міста Києва, тобто направили її тихо помирати. 

      Не менш цинічно поховали справу міністра фінансів Юрія Колобова, який був спільником Януковича та Азарова у справі Укртелекому про викрадення з бюджету України 25 мільйонів доларів. Вкрадені кошти були витрачені на побудову лінії спецзв'язку для потреб влади, хоча за умовами приватизації ці гроші мав заплатити новий власник компанії, а не ми з вами, як платники податків.

      Екс-міністра фінансів взагалі звільнили від кримінальної відповідальності, однак про відшкодування заподіяних збитків державному бюджету в рішенні суду жодним чином не зазначено. 

      Юрій Колобов
      Юрій Колобов втік до Іспанії

      Єдине пояснення, чому прокуратура була настільки лояльною до Колобова – гроші. Лише не в бюджет, а в кишені силовиків-зрадників. Показово, що адвокатом Колобова був Ігор Фомін, екс-захисник… правильно, Юрія Луценка.

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      Загалом усі ці злиті справи – Злочевського, Ставицького, Лукаш, Бойка, Богатирьової, Колобова – це і є обличчя Юрія Луценка. Це і є його уряд, який ховається за кордоном, або за депутатською недоторканністю, аби не відповідати перед законом.

      Тому Юрій Луценко має не тільки піти з посади, але й сам постати перед правосуддям за всю ту бездіяльність та допомогу соратникам Януковича. Це все можливе лише після зміни влади, інакше – Україна й далі буде заручником кланів корупціонерів.

      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Відеоблоги Юрій Луценко Віктор Янукович Чесна політика Юрій Бойко Олена Лукаш Едуард Ставицький Раїса Богатирьова Юрій Колобов
      Джерело: 24 Канал
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