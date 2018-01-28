Луценко відкрив таємницю синового подарунка

Дорогим подарунком, який зробив генпрокуророві України Юрію Луценку та його дружині Ірині Луценко їх старший син Олександр, була поїздка на відпочинок.

Про це глава ГПУ розповів в інтерв'ю "Сегодня".

Раніше стало відомо, що 2 січня подружжя Луценків отримали від сина Олександра подарунок у негрошовій формі на суму 170 тисяч гривень.

"Це поїздка на відпочинок. Син-бізнесмен заплатив, і ми всією сім'єю, в тому числі з його дружиною, відпочили 7 днів за кордоном", – розповів генпрокурор.

Читайте також: Який прибутковий бізнес приховує сім'я Луценка

"Адже для мене відпочинок – це зміна не тільки обличь, а й тем для розмов. Якщо відпочивати в Україні, обличчя можуть змінитися, теми – ні", – додав він.