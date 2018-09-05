Луценко відмовився говорити про доступ ГПУ до телефону Седлецької: заява журналістки

Головна редакторка програми антикорупційних розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька заявила, що генеральний прокурор України Юрій Луценко відмовився публічно відповідати на питання щодо доступу слідчих до її телефону.

Про це журналістка написала на своїй сторінці у Facebook.

24 канал повідомляв, що суд дозволив ГПУ отримати від провайдера інформацію з телефону Наталії Седлецької – керівниці програми журналістських розслідувань "Схеми".

Довкола цієї події спалахнув скандал, після якого Луценко запросив Седлецьку на зустріч 5 серпня. У відповідь на це журналістка заявила, що запрошує Луценка в цей же час "замість кулуарної зустрічі за зачиненими дверима дати відкритий коментар у прямому ефірі".

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Юрій Луценко відмовився від прямого ефіру "Радіо Свобода" і не захотів публічно відповідати на питання стосовно доступу слідчих до мого телефону. (…) Наша пропозиція прийти на ефір залишається відкритою,

– написала Седлецька.

Вона також висловила переконання, що суспільство повинне почути відповіді від генпрокурора на низку "простих запитань". Зокрема, про те, чому слідчий отримав доступ до конфіденційних даних тільки з телефону журналістки (за 17 місяців); чим генпрокурор може виправдати таке "надмірне втручання" в її життя і роботу; які докази слідчий хоче знайти в SMS; скільки журналістів було допитано; чи відсторонений слідчий, який, за словами Седлецької, явно зловживає своїми процесуальними правами.

"Я все ще сподіваюсь, що генпрокурор Луценко знайде сміливість публічно відповісти на ці питання і не стане ховатися за безглуздою офіційною позицією ГПУ з приводу доступу силовиків до приватних даних журналістів", – додала головна редакторка програми "Схеми".