16:27
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Луценко відмовився говорити про доступ ГПУ до телефону Седлецької: заява журналістки

155 Читать новость на русском
Луценко відмовився відповідати на питання про доступ ГПУ до телефону Седлецької, заявила сама журналістка
Луценко відмовився відповідати на питання про доступ ГПУ до телефону Седлецької, заявила сама журналістка / 24 канал

Головна редакторка програми антикорупційних розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька заявила, що генеральний прокурор України Юрій Луценко відмовився публічно відповідати на питання щодо доступу слідчих до її телефону.

Про це журналістка написала на своїй сторінці у Facebook.

24 канал повідомляв, що суд дозволив ГПУ отримати від провайдера інформацію з телефону Наталії Седлецької – керівниці програми журналістських розслідувань "Схеми".

Довкола цієї події спалахнув скандал, після якого Луценко запросив Седлецьку на зустріч 5 серпня. У відповідь на це журналістка заявила, що запрошує Луценка в цей же час "замість кулуарної зустрічі за зачиненими дверима дати відкритий коментар у прямому ефірі".

Читайте також: Прослуховування журналістки "Схем": як відреагували депутати на резонансну новину

Юрій Луценко відмовився від прямого ефіру "Радіо Свобода" і не захотів публічно відповідати на питання стосовно доступу слідчих до мого телефону. (…) Наша пропозиція прийти на ефір залишається відкритою,
– написала Седлецька.

Вона також висловила переконання, що суспільство повинне почути відповіді від генпрокурора на низку "простих запитань". Зокрема, про те, чому слідчий отримав доступ до конфіденційних даних тільки з телефону журналістки (за 17 місяців); чим генпрокурор може виправдати таке "надмірне втручання" в її життя і роботу; які докази слідчий хоче знайти в SMS; скільки журналістів було допитано; чи відсторонений слідчий, який, за словами Седлецької, явно зловживає своїми процесуальними правами.

"Я все ще сподіваюсь, що генпрокурор Луценко знайде сміливість публічно відповісти на ці питання і не стане ховатися за безглуздою офіційною позицією ГПУ з приводу доступу силовиків до приватних даних журналістів", – додала головна редакторка програми "Схеми".

 

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Розслідування ЗМІ Юрій Луценко журналісти Наталія Седлецька Медіа
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Автокефалія для Української церкви: коли це буде, і що зміниться для прихожан
сьогодні, 16:02 Автокефалія для Української церкви: коли це буде, і що зміниться для прихожан
Інна Жолобович
Підґрунтям для Іловайська стала відсутність боєздатних частин на Донбасі
сьогодні, 15:05 Підґрунтям для Іловайська стала відсутність боєздатних частин на Донбасі
Дмитро Снєгирьов
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
4 вересня, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Мажорні ДТП: скільки коштує вбити людину і не сісти при цьому за ґрати
сьогодні, 13:00 Мажорні ДТП: скільки коштує вбити людину і не сісти при цьому за ґрати
Дмитро Гнап
Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
сьогодні, 12:41 Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Ірина Лаб'як
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Емері цікавило абсолютно все про "Шахтар", - Коноплянка
 28 квітня 2016 , 17:23
Єзерський: Збірна України не грала на Слобожанщині 3 роки
 15 листопада 2016 , 12:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук