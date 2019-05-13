Луценко вирішив не йти на вибори до Верховної Ради, – ЗМІ
Генеральний прокурор Юрій Луценко прийняв рішення не йти на вибори до Верховної Ради, пише Українська правда з посиланням на оточення очільника ГПУ.
Луценко думає пропустити парламентські вибори. А що робити, кнопочки натискати? Комітет очолювати? Все це проходили, йому вже не цікаво. На парламентській кампанії Юра бачить себе в тандемі з Аваковим як гарант проведення чесних виборів,
– розповів співрозмовник видання.
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Як відомо, новообраний президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про необхідність замінити Луценка на посаді генпрокурора. Проте сам Луценко стверджує, що не бачить підстав для своєї відставки.
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