Луценко вже поклав Зеленському на стіл томи розслідувань щодо Порошенка, – політолог

Зі звільненням генпрокурора Юрія Луценка все непросто. Новообраному президенту не треба повторювати помилок Порошенка.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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За словами політолога, Зеленський може повторити помилку Порошенка, який після перемоги спирався на репресивний апарат Партії регіонів, щоб боротися зі своїми суперниками. Першим генпрокурором при Порошенку став Віктор Шокін, який працював при Януковичі.

Швидше за все, Луценко вже давно поклав Зеленському на стіл величезних три товстих томи корупційних розслідувань щодо Порошенка. Не варто дивуватися, якщо Луценко гордо і сміливо кине корупційні звинувачення на адресу Порошенка,

– підкреслює Віктор Небоженко.

В цьому сенсі, розповідає експерт, генпрокурор корисний для Зеленського. Новий генпрокурор почне все спочатку. Йому треба буде час. А Луценко зрадить Порошенка по повній програмі.

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"Для Зеленського буде політичною помилкою залишити колишніх людей Порошенка. Зняти треба всіх, незважаючи на спокусу швидких обвинувальних процесів щодо Порошенка. Потрібно робити свою справу, виходячи з національних інтересів України. Тому що вони через рік почнуть штовхати в яму Зеленського, як це було з Порошенком", – наголосив Небоженко.



Інавгурація Зеленського може відбутися 19 травня